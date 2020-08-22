С начала августа в Украине утонули более 120 человек, при этом спасти удалось более 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 22 августа.
Подобная статистика - это результат легкомысленного отношения к правилам безопасности, подчеркивают спасатели.
«На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов», - сказано в сообщении.
В ГСЧС призвали не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха и напомнили, что возле водоемов запрещено:
купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
купаться в одиночку;
плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;
употреблять спиртные напитки до и во время купания;
подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;
допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
купание детей без сопровождения взрослых.
Напомним, что ранее на Закарпатье рыба увлекла рыбака на дно реки. Мужчина поймал рыбу на крючок, но та утащила его в озеро, в результате чего он утонул. Его тело нашли водолазы ГСЧС.
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