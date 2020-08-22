С начала августа в Украине утонули более 120 человек, при этом спасти удалось более 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 22 августа.

Подобная статистика - это результат легкомысленного отношения к правилам безопасности, подчеркивают спасатели.

«На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов», - сказано в сообщении.

В ГСЧС призвали не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха и напомнили, что возле водоемов запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночку;

плавать на плавсредствах вблизи пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредств, которые идут неподалеку от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, что ранее на Закарпатье рыба увлекла рыбака на дно реки. Мужчина поймал рыбу на крючок, но та утащила его в озеро, в результате чего он утонул. Его тело нашли водолазы ГСЧС.