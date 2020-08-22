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Президент США Дональд Трамп допустил, что результаты выборов президента будут объявлены не вовремя, либо никогда.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Результаты этих выборов будут неизвестны, по моему мнению, в течение недель, месяцев, а, возможно, вообще никогда. Возможно потребуются годы, а возможно они никогда не станут известными, потому что после того, как пройдет первая неделя после выборов, уже ничего неизвестно», — заявил Трамп.

Президент США рассказал также о существовании теории, что пост главы государства в таком случае займет глава Конгресса «сумасшедшая Нэнси Пелоси».

«Существует теория, что если результат не установят до конца года, сумасшедшая Нэнси Пелоси станет президентом США. Вы это знаете? Только подумайте», — заявил глава Белого дома.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.
ForUm

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