В понедельник начнется судебное разбирательство по иску TikTok из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете работы приложения на территории страны. Иск касается распоряжения Трампа от 6 августа.

Об этом пишет Reuters.

Согласно документу от 6 августа, министр торговли должен был составить список транзакций с участием ByteDance и ее активов, которые должны быть запрещены через 45 дней.

«Согласно источникам, TikTok планирует утверждать, что указание от 6 августа о международных чрезвычайных экономических полномочиях лишает его надлежащей правовой процедуры. Источники добавили, что TikTok также будет оспаривать его классификацию Белым домом как угрозу национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный иск TikTok не защитит ByteDance от необходимости продать приложение.

Напомним, в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные властям Китая.