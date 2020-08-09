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Китайское правительство не получало доступ к данным американских пользователей через приложение для обмена видеофайлами TikTok.

Об этом свидетельствует недавний отчет ЦРУ, сообщает CGTN.

Аналитики ЦРУ заявили Белому дому, что хотя китайские чиновники теоретически могут получить данные пользователей приложения, которое принадлежит китайской компании ByteDance, нет никаких доказательств того, что Китай это делал.

Теперь TikTok подаст иск в федеральный суд и обжалует распоряжение президента США о запрете использования приложения в Соедененных Штатах.

Как отмечается, эксперты установили, что TikTok собирает данные пользователей подобно тому, как это делают американские компании вроде Facebook.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября приложение не продадут американской компании.
ForUm

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