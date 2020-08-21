С 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С началом осени вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».

Поэтому заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Вместе с тем, существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа. Заметим, что за семь месяцев 2020 пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

Напомним, отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам.

Обращаем внимание, что граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Республику Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998.