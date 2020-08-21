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В конце августа Укрзализныця запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах, сообщает УНИАН.

Десять пар пассажирских поездов будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров. Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

«Мы (представители Укрзализныци. - Ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же счет Укрзализныци», - говорится в сообщении.

Также там отметили, на железной дороге уже есть такая охрана, однако она сопровождает грузовые поезда. «Теперь будет сопровождать еще и пассажирские поезда. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи нападений», - сказали в Укрзализныце.

 
ForUm

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