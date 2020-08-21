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Министерство внутренних дел Украины инициировало изменения в Избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Об этом заявил министр Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«На сегодняшний день срок охраны избирательных участков - 8 дней до выборов. Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому мы будем исходить из инициативы - охрана участков в течение трех дней. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады», - отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул необходимость скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, «то есть то, что пришло на смену открепительным талонам». «Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку», - пояснил министр внутренних дел.

Аваков призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

«Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и тому подобное. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен и использование сеток не будет реализовано. Во всех других случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью «ОПОРА», мы видим, что можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы», - подчеркнул глава МВД.
ForUm

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