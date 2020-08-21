Сегодня, 21 августа розничные операторы взялись за активное повышение цены топлива на АЗС.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга рынка нефтепродуктов.

В результате чего, стоимость бензинов и ДТ в сетях АЗС таких как OKKO, Glusco, Shell, Chipo, а также upg выросла от 20-70 коп./л. Кроме того повышение в размере от 10-20 коп./л наблюдалось среди других региональных операторов, в числе которых: «ОЛАС», «Катрал» и другие.

Отметим, что в честь празднования Дня Независимости Украины, компания Sun Oil предоставила акционный дисконт на покупку топлива по всей сети автозаправок в размере 0,1-2,5 грн/л в период с 21-24 августа.