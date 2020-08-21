Соединенные Штаты 20 августа формально начали процесс возобновления санкций против Ирана, предусмотренный ядерным соглашением 2015 года.
Государственный секретарь Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, которым сообщил ему о «значительных» нарушениях Ираном ограничений, предусмотренных соглашением, передает Радио Свобода.
«Соединенные Штаты планируют фактически возобновить все ранее остановленные санкций Организации объединенных наций против Ирана. Это откат», - заявил вечером 19 августа президент США Дональд Трамп.
Шаг США вызвал несогласие Совета безопасности, члены которой поставили под сомнение право Вашингтона возобновлять санкции, ведь США вышли из соглашения 2018 и единолично ввели санкционные ограничения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время