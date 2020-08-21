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Соединенные Штаты 20 августа формально начали процесс возобновления санкций против Ирана, предусмотренный ядерным соглашением 2015 года.

Государственный секретарь Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, которым сообщил ему о «значительных» нарушениях Ираном ограничений, предусмотренных соглашением, передает Радио Свобода.

«Соединенные Штаты планируют фактически возобновить все ранее остановленные санкций Организации объединенных наций против Ирана. Это откат», - заявил вечером 19 августа президент США Дональд Трамп.

Шаг США вызвал несогласие Совета безопасности, члены которой поставили под сомнение право Вашингтона возобновлять санкции, ведь США вышли из соглашения 2018 и единолично ввели санкционные ограничения.
ForUm

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