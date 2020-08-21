Украина на последнем заседании Трехсторонней контактной группы не получила от боевиков ОРДЛО полный список на обмен, который планируется в формате 100 на 100. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Херсонской области.

«Мы передали списки на обмен. С той стороны мы еще не получили полностью списки», - сказал Зеленский.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса.