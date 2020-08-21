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Киевское «Динамо» перед стартом очередного сезона представил новый комплект домашней формы, сообщается на сайте клуба.

На белых футболках Динамо появились горизонтальные синие полосы. Флаг Украины разместили по центру на груди.

Форма разработана американским производителем спортивной одежды New Balance.

«Игровая форма сезона 2020/2021 воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетение на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча», - отметили в клубе.

Домашняя форма – сине-голубые полосы на белом, выездная – голубые полосы на синем, и в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы Динамо.

Рисунок на форме в традиционных для Динамо Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

Первый матч в чемпионате Украины сезона-2020/2021 «Динамо» сыграет 21 августа против «Олимпика». Игра состоится в Киеве на стадионе «Динамо» им. Лобановского.
ForUm

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