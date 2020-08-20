Отсутствие погибших и раненых на Донбассе в течение действия режима прекращения огня, объявленного 27 июля, является одним из главных достижений работы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

«Уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение. По меньшей мере для наших людей и их родных. Это – первое, что выполняется. Поэтому мы постоянно должны встречаться в Минском процессе, пусть и в видеоформате через COVID-19, но мы должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась», - отметил он во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Зеленский напомнил, что на последнем заседании ТКГ удалось достичь договоренностей по 20 участках разминирования.

«Просто никто не хотел ни о чем слышать, долго были споры... Договорились. Это - 20 участков разминирования. Это – тоже о сохранении жизни», - рассказал президент.

Он добавил, что подтверждение встречи советников глав государств и правительств в нормандском формате приближает к встрече лидеров «нормандской четверки».

«На сегодняшний день переговорный процесс не стоит на месте. Поэтому доволен ли я? Да. Хочу ли я больше? Да», - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил за работу бывшего главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кучму и отметил работу его преемника – Леонида Кравчука.

«Я считаю, что наша Трехсторонняя контактная группа полностью возродила Минские заседания. Я считаю, что они вдохнули жизнь в «Минск». Я говорю и о том моменте, когда там был еще Леонид Данилович Кучма. В целом сейчас я очень доволен Леонидом Макаровичом Кравчуком», - резюмировал президент.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).