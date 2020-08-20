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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня встретился с иерархом Антиохийского Патриархата митрополитом Аккарским Василием, которого сопровождал архимандрит Алексий (Фади).

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, во встрече принял участие митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и заместитель Председателя Отдела внешних связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Иерархи обменялись мнениями о церковной жизни в Украине и Ливане. Митрополит Антоний сообщил гостю о недавнем решении Священного Синода УПЦ по сбору пожертвований на помощь Антиохийской Православной Церкви в связи с катастрофой, произошедшей 4 августа в порту города Бейрут», - отметили в пресс-службе ОВЦС УПЦ.

Как сообщалось ранее, Священный Синод УПЦ на заседании 17 августа принял решение объявить сбор средств для оказания помощи Антиохийской Православной Церкви.

«Мы возьмем один из разрушенных храмов и будем его восстанавливать», – отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных СМИ по итогам заседания Священного Синода.
ForUm

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