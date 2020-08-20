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Повышение с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине обойдется госбюджету в 3 млрд грн за три месяца. Об этом в интервью espreso.tv сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

«Повышение до 5000 грн минимальной зарплаты — это всего лишь на 277 грн по сравнению с нынешним уровнем — на три месяца стоит 3 млрд гривен. И это только по тем расходам, которые осуществляются из государственного бюджета», — отметил он.

По словам Улютина, более существенно повысить минимальную зарплату сейчас сложно, поскольку нужно учитывать не только пожелания, но и реальные возможности бюджета.

Он отметил, что вопрос повышения минимальной зарплаты обсуждался уже давно и проведенные расчеты показали, что сейчас это возможно сделать именно до такого уровня.

«Вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, — президент эту инициативу внес», — сказал Улютин.

Напомним, 6 августа  Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривень в месячном размере (рост на 5,86 процента).
ForUm

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