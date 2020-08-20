Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили преступную группу, которая причастна к вымогательству у предпринимателя неправомерной выгоды за несоздание препятствий в снабжении медицинских масок для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, весной 2020 года к директору общества, которое было признано победителем по результатам переговорной процедуры по закупке медицинского оборудования, а именно - медицинских масок для нужд Вооруженных сил Украины, обратились гражданские лица, которые потребовали предоставить им неправомерную выгоду из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи должностным лицам Командования медицинских сил Вооруженных СИЛ Украины. Указанные гражданские лица якобы должны были обеспечить надлежащее выполнение заключенного договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, быструю оплату за поставленный товар и не должны были препятствовать исполнению условий договора. В дальнейшем указанное требование в ходе разговоров также подтвердили соответствующие должностные лица, которые контролировали выполнение условий договора.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 000 гривен.

Денежные средства по требованию фигурантов планировали передавать в ящик в отделении одного из банковских учреждений в Киеве.

Так, 17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть неправомерной требования в сумме 400 тыс. гривен, которые они распределили между собой.

19 августа 2020 после передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 598 тыс. гривен следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны двое посредников, один из которых является сотрудником Государственной инспекции энергетического надзора Украины, а также руководителя одного из управлений Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины и офицера медицинской службы одной из воинских частей.

Также во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее.

Сейчас фигурантам производства готовятся сообщение о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, что сопряжено с вымогательством такой неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следователями также проверяется участие других лиц и военнослужащих Командования медицинских сил ВС Украины на предмет причастности к указанному уголовному преступлению.