Президент США Дональд Трамп в кулуарах заявлял, что хочет обменять Пуэрто-Рико, который находится под юрисдикцией США, на Гренландию, которая входит в состав Дании. Дальше разговоров дело не пошло, но в прошлом году Трамп готовился уже купить Гренландию.

Об этом NBC News заявил бывший работник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор, передает hromadske.

В 2018 году Трамп спрашивал у членов правительства, могут ли США как-то обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Такое желание президент высказал после того, как в 2017 году остров был опустошен ураганами, которые убили тысячи людей и оставили без дома десятки тысяч.

«Я не воспринимал это как шутку. Президент выразил вражду к пуэрториканцам в кулуарах. Эти люди пытались наладить свою жизнь после худшего стихийного бедствия, которое мы видели в жизни, а он их президент. Он должен был заступиться за них, а не пытаться продать другой стране», — сказал Тейлор.

По его словам, Трамп назвал «Пуэрто-Рико грязным, а людей там — бедными».

В то же время представитель Трампа Питер Браун по вопросам о восстановлении Пуэрто-Рико заявил, что президент никогда не говорил ничего подобного о регионе.

Сегодня территория Пуэрто-Рико находится на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеет статус «свободно присоединенной к США территории».

Жители острова имеют гражданство США и платят некоторые налоги, но не участвуют в федеральных выборах. Кроме того, Пуэрто-Рико получает меньше финансирования, чем штаты США. Последний раз новые штаты в США появлялись в 1959 году — Аляска и Гавайи.

Например, после ураганов в 2017 году США обещали выделить на помощь 46 млрд долларов, но тогда местные власти получили только 17 млрд долларов на борьбу с последствиями катастрофы, пишет NBC. Также Департамент жилищного хозяйства выделил Пуэрто-Рико 20 млрд долларов на новые дома, но на этот момент отправили лишь 8% от этой суммы.

Жители Пуэрто-Рико с 1967 по 2017 годы провели пять референдумов по вопросу о политическом статусе территории, шестой референдум должен состояться в ноябре этого года. В случае поддержки идеи вхождения в состав США решение о включении Пуэрто-Рико должны одобрить власти США.

В прошлом году издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Трамп подумывает о покупке Гренландии, которая является частью Дании и имеет статус автономии. Трамп подтвердил интерес и заявил, что покупка Гренландии была бы «стратегически интересной» для США.

В правительстве Гренландии заявили, что готовы говорить о ведении бизнеса, но остров не продается.

Гренландия — самый большой остров в мире (площадь 2 130 800 км²) с населением почти 58 тысяч человек. Гренландия является автономным регионом в составе Дании.