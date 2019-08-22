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Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии 30

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

«Это был некрасивый способ сделать это», - цитирует слова президента телеканал CBS.

По словам президента, Фредриксен поступила «неприятно», когда назвала его планы купить Гренландию «абсурдом». Трамп подчеркнул, что премьер могла бы просто ответить отрицательно на его предложение, передает Интерфакс.

Ранее на этой неделе Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии у Дании «абсурдной темой» и исключила возможность продажи острова.

Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта. Издание отмечало, что у Копенгагена якобы есть трудности с выплатой Гренландии ежегодной субсидии в $600 млн, а Трампа заинтересовала возможность взять эти расходы на себя.

Гренландия – самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой «Туле» на севере Гренландии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Он сказал, что покупка была бы «стратегически неплохой для США», хотя сейчас это не «вопрос номер один».

 
ForUm

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