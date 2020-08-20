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Во втором квартале 2020 года индекс «Барометр торговли» снизился до рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами. Об этом говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО), передает УНИАН.

Текущее значение индекса сопоставимо с ситуацией в торговле в пик финансового кризиса 2008−2009 года. В аналогичный период прошлого года значение индекса было на 18,6 пункта выше.

«Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию», — говорится в сообщении ВТО.

Отмечается, что в самой глубокой депрессии находятся грузовые авиаперевозки (индекс 76,5), автопроизводство (индекс 71,8) и контейнерные перевозки (индекс 86,9). В то же время, экспортные заказы (индекс 88,4) несмотря на историческое падение начали стабилизироваться.

«Барометр торговли» - это показатель торговли товарами, предназначенный для измерения динамики и определения поворотных моментов в росте мировой торговли. Значение в 100 пунктов указывает на рост в соответствии со среднесрочными тенденциями. Значения выше 100 указывают на рост выше тенденции, а значения ниже 100 указывают на рост ниже тенденции.
ForUm

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