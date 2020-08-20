Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность межрегионального центра минимизации налоговых платежей, который «обслуживал» крупных сельхозпроизводителей из нескольких областей страны, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатором центра является киевский бизнесмен, занимающийся реализацией горючего. Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц предпринимателей, реализовывал топливо за наличные. Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции.

Затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял «покупателям» противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, что искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции.

По информации СБ Украины, среди клиентов центра - крупные частные и государственные агропромышленные предприятия.

По предварительным подсчетам специалистов, на протяжении 2019-2020 годов фигуранты уголовного производства «помогли» аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более 12 млн гривен. Организаторы центра получали за свои «услуги» 5-6% от суммы.

Правоохранители провели шесть одновременных обысков в Житомирской, Киевской областях и в столице. Изъята оргтехника с документами, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.