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Истинная цель ЛГБТ-движения – разрушение норм морали, традиционных семейных ценностей и, как итог, превращение государства в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом запорожский митрополит Лука заявил в своем официальном обращении к властям и жителям города, в связи с запланированным на 20 сентября проведением в Запорожье ЛГБТ-парада.

«Человек, как существо социальное, в значительной степени формируется под влиянием общественных установок и традиций. Если это формирование происходит без привязки к нравственному закону и Божественным повелениям, то разум человека помрачается и им легко манипулируют сатанинские силы. Исключение ВОЗ форм половых извращений из Международной классификации болезней (МКБ‑10) было сделано теми людьми, которые сами этим душевно-телесным страстям были подвержены», – подчеркнул митрополит Лука.

По его мнению, ценности, прививаемые ЛГБТ-движением, разрушают традиционные семейные ценности и призваны дехристианизировать общество.

«На самом деле происходит внедрение в сознание, прежде всего нашей молодежи, новых стандартов мышления и поведения, которые призваны разрушить традиционные семейные ценности. Данный проект является одним из составляющих элементов глобальной программы развращения людей и дехристианизации человечества в целом. Эта программа предусматривает борьбу с традиционными семейными ценностями, патриотизмом, а также с религиозным мировоззрением. Понятия о добре и зле, которые являются основой семейного воспитания, заменяются на философию гедонизма и на изменение человеческого поведения в целом», –объяснил владыка Лука.

Он назвал истинными целями движения ЛГБТ – уничтожение граней между нормой и извращением.

«Истинная цель движения ЛГБТ – слом базовых моральных, установленных Богом, принципов и насаждение новых норм морали…Конечной целью этой программы является борьба с личностью, уважающей свое человеческое достоинство, уничтожение государства, как формы взаимодействующих, согласно нормам закона, друг с другом людей, и превращение его в совокупность легко управляемых отдельных индивидуумов, подчиненных диктатуре нового мирового порядка», – заключил митрополит Лука.
ForUm

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