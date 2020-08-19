За минувшие сутки еще у 215 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. 13 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. На сегодня в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет. 92 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 людей. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, Подольском – 26, Деснянском районе – 22 случая», - отметил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967.