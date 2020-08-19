также в разделеСтолица
Нашли «минера» двух посольств в Киеве 15
Киевский полицейский вымогал взятку за «крышу» от владелицы кальян-бара 23
Кличко обещает помощь активистам инициативы «Києве, мий» 33
В Киеве ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации 13
Подрядчик Подольско-Воскресенского моста: Против нас ведут информационную войну 25
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 88 человек 18
Застройщик пообещал убрать лишние этажи на скандальном здании на улице Гончара 27
Суд просят отменить продажу гостиницы «Днепр» 24
Киев из-за жары закрывают для грузовиков 42
В Киеве – еще 104 случая COVID-19 35
На здании КГГА подняли бело-красный флаг Беларуси 46
В Киеве новый антирекорд по количеству больных коронавирусом 35
Прокуратура хочет отсудить у арендатора землю на Трухановом 18
С 17 августа в Киеве ужесточат карантин 165
Коронавирус обнаружили еще у 158 жителей Киева 13
В «Эко-Буд-Трейд» заявили об отсутствии долгов перед строящим Подольский мост субподрядчиком 48
В Киеве открыли самый высокий в Украине световой фонтан 30
В Киеве сгорел локомотив 15

За минувшие сутки еще у 215 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. 13 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. На сегодня в столице уже 10945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет. 92 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 людей. Всего  коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, Подольском – 26, Деснянском районе – 22 случая», - отметил мэр.   

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги