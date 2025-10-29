﻿
Шатдаун у США б’є рекорди: уряд паралізований вже 28 днів

Демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт про фінансування федерального уряду, продовживши найтриваліший шатдаун в історії країни. Законопроєкт, ухвалений раніше Палатою представників, передбачав тимчасове фінансування уряду до 21 листопада. Під час голосування в Сенаті документ підтримали 54 сенатори, 45 виступили проти. Для його ухвалення було потрібно щонайменше 60 голосів, повідомляє The Hill.

Перед голосуванням лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що республіканці мають погодитися на переговори щодо продовження терміну дії субсидій на медичне страхування, аби повернути федеральних службовців до роботи. За його словами, відкриття реєстрації на ринку медичного страхування згідно із Законом про доступну медичну допомогу розпочинається 1 листопада, і відсутність фінансування може призвести до масштабної кризи у сфері охорони здоров’я. «Республіканці навіть не хочуть говорити про виправлення ситуації в галузі охорони здоров’я. Американці знаходяться на межі кризи охорони здоров’я, якої ми ще не бачили ніколи», — наголосив Шумер.

У свою чергу лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що його партія готова обговорювати питання медичного страхування лише після того, як демократи підтримають голосування за розблокування роботи уряду.

Президент США Дональд Трамп встановив новий історичний антирекорд за тривалістю періодів без фінансування федерального уряду. Загалом під час двох його президентських термінів уряд простоював 57 днів, що є найвищим показником за всю історію Сполучених Штатів.

Як повідомляло раніше ForUa, мільйонер пожертвував $130 мільйонів на зарплати для військових США під час шатдауну.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

