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Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей на Харьковщине.

По данным облглавка, четверо жителей поселка Липцы возрастом 2, 5, 6 и 8 лет доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, состояние детей удовлетворительное.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.
ForUm

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