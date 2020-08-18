Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с активистами инициативы «Києве, мий», которые сегодня отмывали от граффити гранитную стену на улице Прорезной перед гимназией №48, и пообещал помочь им с покупкой необходимого оборудования.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

«Сегодня встретился с активной молодежью, представителями инициативы «Києве, мий». Эти ребята понимают, что вид нашего города зависит не только от коммунальных служб, но и от самих жителей столицы», - написал Кличко.

На счету активистов уже не один отмытый от граффити объект. Это и памятник княгине Ольге, и площадь перед Бессарабским рынком и подземные переходы на Майдане Незалежности и площади Льва Толстого, другие объекты.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» предоставляет нам при необходимости воду, если мы моем в тех местах, где она не подведена. Например, здесь - на улице, возле гимназии. У памятника Княгине Ольге мы тоже использовали коммунальные поливочные машины для подачи воды на моющую технику. Также коммунальщики помогают нам с нанесением растворителя на стену, там где есть граффити. Растворитель мощный, поэтому сейчас нанесем, буквально 5 минут, он прореагирует, и сразу смоем. Все будет чисто, так, как было построено когда-то», - рассказал активист инициативы Елисей Ходоловский.

«Представителям инициативы «Києве, мий» город подвозит воду для мытья объектов, обеспечивает растворителем, кистями. Также я пообещал помочь приобрести оборудование, которое крайне необходимо для их миссии», - отметил Кличко.