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16 августа около 3:20 на Партизанском проспекте в Минске водитель «Рено» совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, сообщило МВД страны.

«Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель «Фольксвагена» и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса «Рено», - говорится в сообщении.



Напомним, по данным правозащитников, во время массовых антиправительственных протестов в Беларуси погибли по меньшей мере пять человек.
ForUm

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