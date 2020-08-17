Во время массовых антиправительственных протестов в Беларуси погибли по меньшей мере пять человек, заявили местные правозащитники. Власти говорят только о двоих.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на общественное объединение «Зьвяно».

В докладе говорится, что в период с 7 по 14 августа погибли по меньшей мере пять протестующих, а еще семь попали в реанимацию. Волонтеры организации нашли в больницах Минска 120 человек и опросили 30 пострадавших с травмами различной тяжести.

В частности, правозащитникам рассказали, что людям со сломанными конечностями, ребрами, ранением глаз и другими травмами помощь оказывали лишь через 6-12 часов после того, как их избили. Некоторых передали врачам лишь тогда, когда они потеряли сознание.

В то же время в белорусском Минздраве говорят, что погибли два человека, еще более 150 находятся в больницах.

Кроме этого, Генпрокуратура и МВД опубликовали список более 120 человек, которые остаются в СИЗО из-за участия в антиправительственных протестах. Издание Tut.by сравнило эти данные с собственным сервисом, который регистрирует заявления об исчезновении людей. Сейчас пропавшими без вести считаются 76 человек. О них ничего (официально) не известно ни врачам, ни силовикам, однако родные их не могут найти.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.