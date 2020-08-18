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МВД Беларуси сообщило о гибели еще одного протестующего – 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части и был сбит автомобилем.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил «адекватными мерами». Также он припугнул протестующих возможной реакцией России в случае проведения повторных выборов.  

Кабинет Министров Украины повторно ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизельное топливо и уголь, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Адвокаты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обнародовали доказательства его непричастности к совершению преступления. 

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Обучение в школах, которые находятся в регионах «красной» зоны по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19, будет проходить в онлайн-режиме.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который стал первым дипломатом, кто поддержал протесты против Лукашенко, подал заявление об отставке.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу. 
ForUm

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