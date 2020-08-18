Адвокаты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обнародовали доказательства его непричастности к совершению преступления. Об этом сообщает юридическая фирма «СЕНС Украина» .

Материалы содержатся в двух томах. Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых в убийстве Шеремета, нарушению их прав в ходе расследования.

Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования. При этом адвокаты разрешили публикацию материалов или их частей со ссылкой на сайт юридической фирмы.

«Кроме того, все желающие могут скачать по ссылкам полную копию профиля Facebook Андрей Антоненко за 2016, полную копию профиля Facebook Loui Cyfer, полную копию профиля RiffMa$ter VK», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с другой подозреваемой по делу Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. «Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения», - подчеркнули адвокаты.

Также копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. «К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации является слишком трудоемким процессом. Фрагменты предоставим по запросу», - говорится в сообщении.

Также адвокаты отмечают, что опубликованное - это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антропометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Кроме того, в сообщении говорится, что оригиналы заключений профессора Бирча а также документы о его привлечении (поставленная задача, переписка, оплата и т.д.) стороне защиты до сих пор не предоставили.