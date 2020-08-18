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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все в Украине зафиксировано 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48925 пациентов выздоровели. Всего проведено 1315409 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3272 случая;

Волынская область - 4792 случая;

Днепропетровская область - 1772 случая;

Донецкая область - 1100 случаев;

Житомирская область - 2497 случаев;

Закарпатская область - 6435 случаев;

Запорожская область - 1154 случая;

Ивано-Франковская область - 6959 случаев;

Кировоградская область - 746 случаев;

Киев - 10730 случаев;

Киевская область - 4620 случаев;

Львовская область - 12 260 случаев;

Луганская область - 185 случаев;

Николаевская область - 832 случая;

Одесская область - 5158 случаев;

Полтавская область - 565 случаев;

Ривненская область - 7828 случаев;

Сумская область - 966 случаев;

Тернопольская область - 3902 случая;

Харьковская область - 6360 случаев;

Херсонская область - 304 случая;

Хмельницкая область - 1628 случаев;

Черновицкая область - 7954 случая;

Черкасская область - 1167 случаев;

Черниговская область - 1250 случаев.

Напомним, по состоянию на 17 августа в Украине было выявлено 92820 случаев COVID-19, за последние сутки – 1464.
ForUm

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