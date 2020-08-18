По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Все в Украине зафиксировано 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48925 пациентов выздоровели. Всего проведено 1315409 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3272 случая;
Волынская область - 4792 случая;
Днепропетровская область - 1772 случая;
Донецкая область - 1100 случаев;
Житомирская область - 2497 случаев;
Закарпатская область - 6435 случаев;
Запорожская область - 1154 случая;
Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
Кировоградская область - 746 случаев;
Киев - 10730 случаев;
Киевская область - 4620 случаев;
Львовская область - 12 260 случаев;
Луганская область - 185 случаев;
Николаевская область - 832 случая;
Одесская область - 5158 случаев;
Полтавская область - 565 случаев;
Ривненская область - 7828 случаев;
Сумская область - 966 случаев;
Тернопольская область - 3902 случая;
Харьковская область - 6360 случаев;
Херсонская область - 304 случая;
Хмельницкая область - 1628 случаев;
Черновицкая область - 7954 случая;
Черкасская область - 1167 случаев;
Черниговская область - 1250 случаев.
Напомним, по состоянию на 17 августа в Украине было выявлено 92820 случаев COVID-19, за последние сутки – 1464.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время