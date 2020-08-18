Обучение в школах, которые находятся в регионах «красной» зоны по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19, будет проходить в онлайн-режиме.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинской августовской онлайн-конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021», сообщает Укринформ.

«На территориях с «красным» уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений», - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что в «оранжевой», «желтой» и «зеленой» зонах школы будут работать.

«Мы понимаем, если будут некоторые школы в «красной» зоне, то будет введено онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в «красной» зоне», - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 18 августа в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.