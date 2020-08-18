Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020.

Согласно документу, Зеленский определил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг.) Витольд Фокин.