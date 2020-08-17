Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что многие задержанные участники массовых протестов целенаправленно планировали беспорядки, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования.

Об этом он сказал на встрече с работниками «Минского завода колесных тягачей» (МЗКТ), сообщает госагентство БЕЛТА.

«Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!» Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу», - заявил Лукашенко.

По его словам, применение силы к демонстрантам стало следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных акций. В частности, подчеркнул он, одному из правоохранителей сломали позвоночник.

«На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети», - сказал Лукашенко.

Он также призвал передать всем, что «уговаривать» власть никого не будет.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить – ответите. Вот вам мужской разговор», - заявил он.

Лукашенко заявил, что власть в Беларуси никогда не падет.

«Они людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», - заявил глава государства.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Заседание прошло фактически в секретном режиме – оно не анонсировалось, средства массовой информации на него не были приглашены, видеотрансляции заседания не проводилось.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.