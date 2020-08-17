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Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию нарушений во время их проведения и последовавших репрессий.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», - заявил министр Доминик Рааб.

«Мы срочно требуем независимого расследования через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами», - говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Заседание прошло фактически в секретном режиме – оно не анонсировалось, средства массовой информации на него не были приглашены, видеотрансляции заседания не проводилось.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.
ForUm

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