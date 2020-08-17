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На российских трассах Е95 и M1 были замечены несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии. Они, вероятно, двигались в сторону границы с Беларусью, пишет Радио Свобода со ссылкой на расследовательскую группу Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала сообщения некоторых СМИ, а также записи с фотографиями и видео в социальных сетях.

Как сообщил читатель издания «Фонтанка», на дороге между Санкт-Петербургом и Псковом, ему навстречу проехали около 30-40 грузовых автомобилей. В Западном военном округе России сообщили изданию, что «указанных образцов техники нет на вооружении войск» округа.

 

 

На дороге Москва - Минск машины без опознавательных знаков заметили читатели издания «Медуза».

CIT отмечает, что на видео присутствуют координаты, указывающие на развязку южнее Смоленска – в 83 километрах от границы с Беларусью.
ForUm

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