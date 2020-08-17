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Президент Владимир Зеленский в связи с поджогом авто журналистов программы «Схемы: Коррупция в деталях» рассказал о поджоге его авто в 2014 году.

«В декабре 2014-го неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы», - говорится в его Facebook.

При этом Зеленский заверил, что как президент Украины «всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне».

Он убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны.

Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

«И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков «ребята, вы дошутитесь» - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания», - заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».
ForUm

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