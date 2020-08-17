В городе Виноградов автомобиль съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб пассажир авто. Полиция начала по данному факту досудебное расследование, сообщает полиця Закарпатья.

16 августа около 14:40 в полицию Виноградова поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля марки «ВАЗ-2109», 36-летний виноградовец, не справился на улице Копанская с управлением автомобилем и съехал с дороги в кювет. Далее машина опрокинулась в озеро.

В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, а водитель находится в больнице. По предварительной информации, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, спрчинило смерть потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке ст.208 УПК. Подробные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.