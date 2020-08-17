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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала ситуацию с поджогом авто программы «Схемы» полностью недопустимой.

«Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со Схемами», - полностью недопустима», - написала она в Facebook.

«Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, по которым были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал - это главное», - заявил Мендель.

Она подчеркнула, что Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».
ForUm

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