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Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке. Об этом сообщил штаб политика, передает Радио Свобода

Требования забастовки: проведение переговоров о мирной передаче власти, освобождение политических заключенных и задержанных на митингах, выведение военных и подразделений ОМОН с улиц городов, привлечение к ответственности силовиков, ответственных за пытки и расстрелы мирных жителей.

«Мы видим, что они, как и многие другие, сейчас боятся системы, и они готовы сказать, что они на самом деле думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо работникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке», - отметила Тихановская.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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