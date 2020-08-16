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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на западных границах с Беларусью «наращивают военную помощь», а «родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы».

Об этом он сказал во время своего выступления на митинге в его поддержку возле здания правительства в Минске в субботу, 16 августа.

«В Европе, посмотрите, — танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТО делает так, лязгает гусеницами у наших ворот, идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны — Литва, Латвия, Польша, и к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы!» — сказал Лукашенко.

Напомним, в 12:00 в Минске начался митинг в поддержку Александра Лукашенко. Сообщалось, что людей свозили автобусами и поездами, которых не было в расписании, но все равно не смогли собрать полную площадь.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против действующего лидера Александра Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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