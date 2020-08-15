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В субботу, 15 августа, в Минске проходит прощание с активистом Александром Тарайковским, убитым 10 августа во время акции протеста против режима Лукашенко возле станции метро Пушкинская.

На фото и видео с церемонии можно увидеть десятки тысяч людей, которые принесли к месту его гибели целую гору цветов, свечи и фотографии.

«Большое горе, что с мирно протестующими людьми такие случаи случаются у нас. Это горе для всех нас. Не хотелось, чтобы лилась кровь в Беларуси. Я думаю, что эту площадь в недалеком будущем переименуют в площадь Мира и согласия», — прокомментировал убийство Тарайковского один из участников акции.

Напомним, во время разгона акций протеста против Александра Лукашенко в Минске в понедельник, 10 августа, погиб 34-летний Александр Тарайковский.
ForUm

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