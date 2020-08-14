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Во время разгона акций протеста против Александра Лукашенко в Минске в понедельник, 10 августа, погиб 34-летний Александр Тарайковский, сообщает Радио Свобода.

В четверг, 13 августа прошло опознание тела погибшего.

Белорусские правоохранители не сообщали имя погибшего. Говорилось только, что погиб 34-летний ранее судимый житель Минска.

В МВД утверждают, что он пытался бросить взрывное устройство в правоохранителей, однако оно взорвалось у него в руке.

Однако, по другой версии, мужчина погиб при взрыве светошумовой гранаты, которые милиция активно применяет при разгоне массовых акций.

Жена Тарайковского не верит в версию о самодельном взрывном устройстве.

«У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать», — сказала она.

При этом информацию о судимости его жена подтвердила. По ее словам, он вступился за свою мать, когда ее избил сосед.

Тарайковский отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Напомним, в ночь на 11 августа во время протестов в Минске погиб протестующий. Также появилась информация о втором погибшем в Гомеле.

В Беларуси пятый день протестуют, требуя честных выборов без участия действующего президента Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

Она выехала в Литву.
ForUm

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