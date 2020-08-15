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В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили у 232 жителей, 16 из них — дети. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коронавирусом за сутки заболели 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, шесть девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Среди заболевших — пять медиков.

В больницы Киева госпитализировали 27 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 40. В Днепровском — 34. В Дарницком районе — 33 случая.

Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, начнут действовать с понедельника, 17 августа.

По состоянию на субботу, 15 августа, в Киеве 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в столице от коронавируса умер 151 человек. Выздоровели 3373 жителя Киева.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1847 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 633 пациента выздоровели.
ForUm

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