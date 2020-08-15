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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1847 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 633 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 15 августа.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 1732 человека.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 89 719 человек, выздоровели 47 430 человек, летальных исходов — 2044.

Напомним, с 17 августа в Киеве ужесточат карантин.
ForUm

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