Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости у Дома правительства в Минске, передает Интерфакс-Запад.

Пришедшие - в основном работники Минского тракторного завода, которые прошлись колонной по улицам Минска. Когда люди прибыли на площадь, в Красном костеле начали бить в колокола.

Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в здание правительства, скандируют «Уходи», «Считай голоса», «Жыве Беларусь».

Рядом стоит охрана, никого не разгоняют, люди им приветственно кричат «Молодцы».

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.