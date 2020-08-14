Президент Украины Владимир Зеленский и руководство его Офиса не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине, назначенных на 25 октября. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОП.

«Ни президент, ни представители Офиса главы государства не проводили встречи с главой Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали к ним никаких требований. Информация, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности», - говорится в нем.

«Центральная избирательная комиссия является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, и как институт имеет все необходимое для самостоятельной работы», - резюмировали в ОП.

Издание ZN.UA сообщает, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пятерых членов ЦИК написать заявления об отставке, потому что они якобы люди Богдана.