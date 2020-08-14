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13 августа. Картина дня 25

Херсонский облсовет выступает за непредвзятое судебное разбирательство дела в отношении председателя областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 

Соответствующее решение Херсонского областного совета «О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера» на сессии 14 августа поддержали 35 депутатов, передает Укринформ.

«Поддержать председателя областного совета Владислава Мангера относительно непредвзятого судебного разбирательства», - говорится в решении.

На сессии было отмечалось, что это свое решение областной совет направит в ОГП.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Суд продлил содержание под стражей Мангера до 11 сентября. 
ForUm

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