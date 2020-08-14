Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях

По данным СМИ, в Минске проходит забастовка работников метрополитена, однако поезда курсируют в обычном режиме. Несколько десятков работников метро собрались перед станциями и протестуют против насилия властей в отношении мирных граждан.

Кроме того, сообщается о крупной акции на Минском автозаводе (МАЗ), а также на Минском тракторном заводе (МТЗ). Также аналогичные акции проходят на подведомственном Госкомвоенпрому Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

Протестные собрания работников проходят на Минском моторном заводе, ОАО «Белшина» в Бобруйске и на крупнейшем производителе калийных удобрений - ОАО «Беларуськалий».

Мирные акции протеста в последние дни проходят на многих крупных предприятиях республики, в их числе «Гродно Азот», «Нафтан», «БелАЗ» и ряде других. Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производственный процесс не прерывается.

Президент страны Александр Лукашенко в пятницу высказался против попыток «раскачать трудовые коллективы» в стране и призывов к забастовкам, предупредив, что это может негативно сказаться на будущей работе предприятий. «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать – работайте», - заявил он на совещании по работе стройотрасли в пятницу в Минске.