Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в новом видеообращении 14 августа. Это ее первое политическое заявление с момента выезда из Беларуси, отмечает белорусская служба Радио Свобода.

Тихановская поблагодарила свою команду, а также предвыборные штабы других оппозиционных кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка.

По словам Тихановской, копии протоколов подтверждают ее победу на выборах.

«Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой - 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с предыдущей властью. В его (действующего президента Александра Лукашенко - ред.) победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно законно и мирным способом. А выход граждан на улицы власти превратили в бойню. Ситуация критическая», - сказала она.

Оппозиционерка призвала власти прекратить насилие против участников протестов и пойти на диалог.

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. На улицах наших городов появляются новые акции, цепи солидарности женщин с цветами, совершенно не воинственных. Они показывают миру, что мы, белорусы, открытые и честные люди, и мы против насилия», - добавила Тихановская.

Она также поблагодарила силовиков, которые отказались применять насилие против граждан, и работников заводов, объявивших забастовки.

Кроме того, политик призвала всех, кто голосовал за нее на выборах, подтвердить свой голос в Google-форме.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы и других городов вышли несколько тысяч протестующих.

Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

Вечер четверга, 13 августа, стал в Беларуси первым за последние пять дней без сообщений о насилии против демонстрантов.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

Ранее в видеозаписи Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.