Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов. Вследствие схемы злоумышленники планировали завладеть 14-ю целостными имущественными комплексами, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным предварительного следствия, в течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов о предоставлении хозяйственных услуг и закупке сельхозпродукции по завышенным ценам.

Таким образом перед коммерческой структурой был искусствен сформирован долг в более 60 млн гривен. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.

В рамках уголовного производства, начатого ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов производства в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице. Изъято бухгалтерскую документацию, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Мероприятия по документированию преступной деятельности проводились Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальный руководством Офиса генпрокурора.