Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко в сентябре. Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, передает Интерфакс-Украина.

«Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания», - пояснил он.

По словам Бугрова, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

«Я как член ученого совета «за» лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ», - добавил проректор, отметив, что такое решение имеет перспективу быть принятым.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.